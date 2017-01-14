14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Köy okulundaki öğrencilere anlamlı hediye

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:36
Köy okulundaki öğrencilere anlamlı hediye
Köy okulundaki öğrencilere anlamlı hediye

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu, kardeş okul olarak belirlediği köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.
Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu, kardeş okul olarak köy okulu olan Bağlıca İlk ve Ortaokulu'nu seçti. Okul yönetimi, kardeş okulu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Programa Mardin İl Milli Eğitim şube müdürleri Abdurahim Omuk, Mehmet Ali İyibaş, Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Akman, Okul-Aile Birliği Başkanı Ceylan Alkan ve velililer katıldı.
Tek tek sınıfları gezerek öğrencilere hediyeleri veren okul yönetimi, Bağlıca İlk ve Orta Okulu öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Program hakkında bilgi veren Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Akman, daha önce çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu kez ise özellikle köy okullarında eğitim gören öğrencilerin başarısına katkıda bulunmak amacıyla Bağlıca İlk ve Ortaokulu'nu kardeş okul olarak belirleyip bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.
Öğrencileri çeşitli hediyelerin verildiğini hatırlatan Akman, "Namaza yeni başlamış 60 öğrenciye seccade, ciltli ilmihal kitabı, 40 ayet kartela ve okul dergisinden oluşan hediye paketi verdik. Ayrıca seçmeli Kur'an dersleri alan 60 öğrenciye de Kur'an-ı Kerim hediye edildi. 105 öğrenciye Peygamberimi Öğreniyorum kitabı, 45 öğrenciye Küçük Sözler kitabı, 9 öğrenciye matematik soru bankası, 50 öğrenciye İngilizce ve Türkçe testleri, 11 Anaokulu öğrencisine de yapboz hediye ettik. Yine okulun 300 öğrencisine de çeşitli ikramlarda bulunduk" dedi.
Program, hediyelerin dağıtılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
(MSK-AKK-Y)

14.01.2017 14:38:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mardinlilerden kan bağışına yoğun ilgi
YEREL

MARDİNLİLERDEN KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ
15 Temmuz gazisi, o geceyi anlattı
YEREL

15 TEMMUZ GAZİSİ, O GECEYİ ANLATTI
Mardin'de &quot;geçici askeri güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

MARDİN'DE "GEÇİCİ ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI

Nusaybin'deki terör operasyonu
YEREL

NUSAYBİN'DEKİ TERÖR OPERASYONU

Nusaybin'deki terör operasyonu
YEREL

NUSAYBİN'DEKİ TERÖR OPERASYONU

&quot;Tek hedefimiz insanların gönüllerine girmek&quot;
YEREL

"TEK HEDEFİMİZ İNSANLARIN GÖNÜLLERİNE GİRMEK"
Mardin'de otomobilde 89 kilogram esrar ele geçirilmesi
YEREL

MARDİN'DE OTOMOBİLDE 89 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLMESİ
Nusaybin'de terör operasyonu
YEREL

NUSAYBİN'DE TERÖR OPERASYONU

İlkokul öğrencilerinden örnek davranış
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ