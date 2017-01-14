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Köy okulundaki öğrencilere anlamlı hediye



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu, kardeş okul olarak belirlediği köy okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu, kardeş okul olarak köy okulu olan Bağlıca İlk ve Ortaokulu'nu seçti. Okul yönetimi, kardeş okulu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Programa Mardin İl Milli Eğitim şube müdürleri Abdurahim Omuk, Mehmet Ali İyibaş, Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Akman, Okul-Aile Birliği Başkanı Ceylan Alkan ve velililer katıldı.

Tek tek sınıfları gezerek öğrencilere hediyeleri veren okul yönetimi, Bağlıca İlk ve Orta Okulu öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Program hakkında bilgi veren Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Akman, daha önce çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu kez ise özellikle köy okullarında eğitim gören öğrencilerin başarısına katkıda bulunmak amacıyla Bağlıca İlk ve Ortaokulu'nu kardeş okul olarak belirleyip bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencileri çeşitli hediyelerin verildiğini hatırlatan Akman, "Namaza yeni başlamış 60 öğrenciye seccade, ciltli ilmihal kitabı, 40 ayet kartela ve okul dergisinden oluşan hediye paketi verdik. Ayrıca seçmeli Kur'an dersleri alan 60 öğrenciye de Kur'an-ı Kerim hediye edildi. 105 öğrenciye Peygamberimi Öğreniyorum kitabı, 45 öğrenciye Küçük Sözler kitabı, 9 öğrenciye matematik soru bankası, 50 öğrenciye İngilizce ve Türkçe testleri, 11 Anaokulu öğrencisine de yapboz hediye ettik. Yine okulun 300 öğrencisine de çeşitli ikramlarda bulunduk" dedi.

Program, hediyelerin dağıtılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(MSK-AKK-Y)



14.01.2017 14:38:18 TSI

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