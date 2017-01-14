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Şehir Tiyatroları 'Şenlik Çıkmazı' oyunuyla izleyici karşısına çıktı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, sezon oyunu 'Şenlik Çıkmazı' ile Mersinli tiyatroseverlerle buluştu.

Şehir Tiyatroları'nın 2016-2017 sezon oyunu olarak Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen 'Şenlik Çıkmazı' oyununu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının 9 kişilik oyuncu kadrosu ile sergilediği Erkan Gündüz tarafından yazılan, Tolga Manyer tarafından yönetilen 'Şenlik Çıkmazı' iki perdelik oyunda, eski bir Roman mahallesi olan Şen Mahallesi'nden farklı hayal ve umutla ayrılan mahalle sakinlerinden sonra geriye kalan birkaç ailenin yaşadığı olaylar komedi diliyle anlatılıyor.

Oyun bitiminde bir konuşma yapan Başkan Kocamaz, "Güzel bir akşamdı ve güzel bir gösteriydi. Başta Kudret Ünal Hocam olmak üzere bu işte emeği geçenlere ve bugün bu sahneyi şereflendiren bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Kudret Hocamla yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir çalışıyoruz. Gerçek bir gönül dostu, gerçek bir sanat adamı. Kendisini bu işe adamış kültür adamı. Onunla inşallah sağlık içerisinde daha çok yolları birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus'taki birikimlerini Mersin'de devam ettirdiğini belirten Kocamaz, "Bugüne kadar olduğumuz gibi her zaman kültürün yanında olacağız. Ben gelecek günlerin bugünlerden çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kocamaz, konuşmasının ardından oyunculara ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçenler çiçek verdi.

(KYM-Y)



14.01.2017 14:44:06 TSI

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