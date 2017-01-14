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AGC'nin 33'üncü kuruluş yıl dönümü



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 33. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve gazeteciler biraraya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasındaki sosyal tesislerinde yemekli gerçekleşen buluşmaya, Belediye Başkanı Menderes Türel, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Eski AGC Başkanı Erdoğan Kahya, AGC üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, bu dönemde en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Türel, "Ömer Halis Demir'lerin, Fethi Sekin'lerin bütün şehitlerin ruhu şad olsun. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bugünlerde bu buluşmalar bu milletin devletin geleceğine daha emin adımlarla bakmamıza nasip oluyor. Hepimiz aynı düşünmek zorunda değiliz. Bu milletin milli menfaatleri söz konusu olunca hepimiz birlikte hareket etmek zorundayız. Birbirimizi görülerine saygı duymak zorundayız. Bunu başardığımızda aşamayacağımız engel yoktur. Tarih boyunca bunun birçok örneği var. Malazgirt'te başlayan bu destan Suriye'de, Irak'ta, Güneydoğuda güvenlik birimlerimizce yazılmaya devam ediyor" dedi.

AGC'nin doğru ve emin adımlarla geleceğe ilerlediğini söyleyen Türel, "Aranızdan çıkmış bir arkadaşınız olarak biz her zaman kendi meslektaşlarımızın sorunlarını öncelik veriyoruz. Bu kapıdan içeri girildiğinde Antalya'da yaşayan her vatandaşın işte benim belediyem diye iftihar edeceği bir hizmet binasına sahip olduk. Bu makamlar bize kalıcı değil, bizler gelip geçiciyiz" diye konuştu.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni de, 33'üncü kuruluş yılını kutladıkları AGC'nin gittikçe büyüdüğüne dikkat çekti. Cemiyet üyelerine yönelik faaliyetler yaptıklarını söyleyen Yeni, Antalya'nın gelişimi için de bir çok katkılarının olduklarının altını çizdi. Yeni, "Devraldığımız bayrağın yukarılara taşınmakta olduğunu, emanetin emin ellerde olduğunu cemiyet kurucularına ve üyelerine belirtmek istiyorum. Biz önümüzdeki dönem 2017 için iki konuya odaklandığımızı, bunu da bir tanesini 2017'nin ilk çeyreğinde müjdesinin vermeyi planladığımızı belirtmek istiyorum. Birincisi arkadaşların bizden talep ettiği, ev konusu. Evi olmayan arkadaşlarımızın ev sahibi olması, bu konuda Menderes Türel makamdayken bu işi başaramazsak hiçbir zaman başaramayız. Antalya'nın merkezinde yer bulmak 300 kişiye çok zor. Bedeli çok yüksek. Eskisi gibi belediyeler kooperatiflere düşük bedelle tahsis konuları mümkün görülmüyor. TOKİ marifetiyle üzerinde çalıştığımız bir kaç yer var. Antalya basınına bu müjdeyi vermenin hayalindeyiz."

AGC'nin kamu yararına dernek statüsüne kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını da belirten Yeni, "Siyasi kurumlar da AGC'nin kamu yararına olmayı hak ettiğinin altını çiziyorlar. Dosyamız hazır, süreç resmi olarak çok yakında başlayacak. 2017'nin sonuna doğru dışişleri bakanımız sayesinde AGC'nin kamu yararı dernekler statüsüne kavuşturacağımızı düşünüyoruz" dedi.

(SM-Y)



14.01.2017 14:55:34 TSI

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