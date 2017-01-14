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Iğdır'da öğrencilere 112 konulu sunum

14 Ocak 2017 Cumartesi, 14:56
Iğdır'da öğrencilere 112 konulu sunum
Iğdır'da öğrencilere 112 konulu sunum

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır merkezde bulunan Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu 4 Sınıf öğrencilerine yönelik 112 ve ambulans araçlarının tanıtımı yapıldı.
Iğdır merkezde bulunan Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu 4 Sınıf öğrencilerine yönelik yapılan 112 ve ambulans araçlarının tanıtımında, öğrenciler tarafından sorulan sorular, 112 İl Ambulans Başhekimliğinin deneyimli personeli tarafından cevaplandırıldı. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin çalışma şartları, 112'yi hangi durumlarda nasıl arayabilecekleri ve ambulansın içi öğrencilere gösterildi. Meraklı öğrenciler tarafından sorulan sorular, İl Ambulans Başhekimliği'nin deneyimli personeli tarafından cevaplandırılmasının ardından son buldu.
(ET-ŞAK-Y)

14.01.2017 14:59:51 TSI
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