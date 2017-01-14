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Taşgetiren Atakum AİHL'ye konuk oldu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(AİHL), Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren'i konuk etti.

Öğrencilerinin her alanda başarılı ve donanımlı bir birey olmasını hedefleyen Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi(AİHL), Gazeteci-Yazar Ahmet Taşgetiren'i ağırladı. TÜGVA Samsun İl Temsilciliği ve Atakum Belediyesi'nin desteği ile gerçekleşen programa, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, TÜGVA Yöneticilerinden Arda Duran, Mustafa Demir, Ufuk Kılıç, Atakum'a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum AİHL idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitime ve öğrencilere verdiği değeri her seferinde vurgulayan Gazeteci- Yazar Ahmet Taşgetiren, "İki elim kanda olsa eğitim söz konusu olduğunda, çocuklarımızın dimağına, yüreğine fayda vermek için, yollara düşüyorum. Kalpleri, beyinleri eğitilmemiş kimse ülke için sorundur fakat kalpleri ve beyinleri tam bir kıvama gelmiş kimse ülke için çözüm olur. Çelik gibi bir neslimiz var; kalbi ve beyni dolu olan. Beynimiz bilgiyi, kalbimiz ise duygu ve inancımızı dengeliyor. Beyin ve kalp bunların emek verilmesi gereken bir emanettir" diye konuştu.

"18 milyon güç var ülkemizde" diyen Yazar Taşgetiren, "Lise bittiğinde 18 milyon ne yapacak? Bu insanlar yetişecek ve ülkelerini omuzlarında taşıyacaklar. Türkiye, dünyada yaşayan yıldız gibi parlayan bir ülke olacak 18 milyonun sayesinde. Bu coğrafyada layık bir ülke kurulmalı 18 milyon ile" şeklinde konuştu.

Konuşmasına, Muhammet İkbal'in sözüne atıfta bulunarak dünyanın gidişatından Müslümanların sorumlu olduğunu söyleyen Yazar Taşgetiren, "Doktor da mühendis de devlet başkanı da olsanız bunların hepsi büyük azim, büyük bilgi, büyük sevgi, büyük gayreti gerektirir. Eğitim Türkiye'yi inşa işidir. Kendi Türkiye'mizi kendi coğrafyamızı, kendi dünyamızı kendimiz inşa edeceğiz. Biz kendi içimizde İslam'ın kurtuluş olduğuna inanırsak Amerika'nın geleceği üzerinde de söz söyleme hakkımız olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin büyük bir ilgi ile takip ettiği program, Atakum AİHL Müdürü Zahit Köseoğlu'nun Ahmet Taşgetiren'e teşekkür ederek hediye takdim etmesiyle sona erdi.

(SAM-SLH-Y)



14.01.2017 15:00:03 TSI

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