14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Atilla, Polis Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:01
Başkan Atilla, Polis Kontrol Noktasını Ziyaret Etti
Başkan Atilla, Polis Kontrol Noktasını Ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe genelinde sürdürdüğü ziyaretler kapsamında ilçe girişindeki polis noktasını ziyaret ederek polislerle sohbet etti.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar'la beraber kontrol noktasına gelen Başkan Atilla, burada görev yapan polislerle sohbet etti. Görevli polisler tarafından Başkan Atilla'ya çay ikram edilirken Başkan Atilla, polislere görevlerinde başarılar diledi. Başkan Atilla, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer uykumuzda rahat uyuyorsak bu kahraman polislerimizin sayesindedir" dedi. Ceylanpınar güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği için önemli olduğunu ifade eden Başkan Atilla, vatandaşa da görev düştüğünü söyledi. Başkan Atilla, "Sadece askeri ve polisiye tedbirlerle teröre karşı mücadele etmemiz yetmiyor. Halkımızın da duyarlı olması lazım. Halkımız ufak bir şüpheli durum gördüklerinde hemen 155'i aramaları gerekmektedir"dedi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar da başkan Atilla'nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek bütün polis arkadaşlarla 24 saat görev yaptıklarını vatandaşlara da seslenerek polisin uygulamama yapmaması durumunda kendilerini bilgilendirmelerini rica etti. Duyar, Ceylanpınar'ın önemine işret ederek buradan çıkacak olası bombaların Allah korusun başka yerlerde patlamasına ve üzücü hadiselerin yaşanmasına neden olduğunu dile getidi. Duyar, her daim halkımızın güvenliği için görevi başında ifadelerine yer verdi.
(UK-SD-Y)

14.01.2017 15:05:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

SGK Başkanı Bağlı'nın babası hayatını kaybetti
YEREL

SGK BAŞKANI BAĞLI'NIN BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Suruç'ta ücretsiz bağlama kursu açıldı
YEREL

SURUÇ'TA ÜCRETSİZ BAĞLAMA KURSU AÇILDI
Cezaevi camisi ibadete açıldı
YEREL

CEZAEVİ CAMİSİ İBADETE AÇILDI
Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU
Horoz dövüştürenlere ceza yağdı
YEREL

HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE CEZA YAĞDI
Şanlıurfa'da köpek dövüştürenlere para cezası
YEREL

ŞANLIURFA'DA KÖPEK DÖVÜŞTÜRENLERE PARA CEZASI

Şanlıurfaspor'da transfer
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA TRANSFER
Başkan Atilla, Çalışmaları Yerinde İnceledi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere para cezası
YEREL

ŞANLIURFA'DA HOROZ DÖVÜŞTÜRENLERE PARA CEZASI
Şanlıurfa'da asansörle duvar arasına sıkışan çocuk öldü
YEREL

ŞANLIURFA'DA ASANSÖRLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN ÇOCUK ÖLDÜ
Vali Güngör Azim Tuna'nın Suruç ziyareti
YEREL

VALİ GÜNGÖR AZİM TUNA'NIN SURUÇ ZİYARETİ
İkamet yangını büyümeden söndürüldü
YEREL

İKAMET YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Birecik'te organize sanayi bölgesi için toplantı düzenlendi
YEREL

BİRECİK'TE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İÇİN TOPLANTI DÜZENLENDİ
Şakayla başlayan kavga ölümle bitti
YEREL

ŞAKAYLA BAŞLAYAN KAVGA ÖLÜMLE BİTTİ
Biriktirdiği harçlığını Haleplilere gönderdi
YEREL

BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIĞINI HALEPLİLERE GÖNDERDİ
AK Parti Harran İlçe Başkanlığında yılın ilk danışma meclisi toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE BAŞKANLIĞINDA YILIN İLK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI
Ekinci'den Şanlıurfaspor'a moral ziyareti
YEREL

EKİNCİ'DEN ŞANLIURFASPOR'A MORAL ZİYARETİ
20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali'den Kaymakam Yosunkaya'yı ziyaret
YEREL

20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANI İSMAİL HAKKI KÖSEALİ'DEN KAYMAKAM YOSUNKAYA'YI ZİYARET
Haliliye Belediyesinde vatandaş memnuniyeti ön planda tutuluyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA TUTULUYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran Ovası'na 1 milyon zeytin ağacı
YEREL

HARRAN OVASI'NA 1 MİLYON ZEYTİN AĞACI
Vali Tuna'dan Şanlıurfaspor'a moral ziyareti
YEREL

VALİ TUNA'DAN ŞANLIURFASPOR'A MORAL ZİYARETİ
Sınır hattında &quot;güvenlik duvarı&quot;
YEREL

SINIR HATTINDA "GÜVENLİK DUVARI"
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 akademisyene gözaltı
YEREL

ŞANLIURFA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 9 AKADEMİSYENE GÖZALTI