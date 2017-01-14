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KO-MEK'te eğitim aldı, ABD'deki sınavda başarılı oldu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:03
KO-MEK'te eğitim aldı, ABD'deki sınavda başarılı oldu
KO-MEK'te eğitim aldı, ABD'deki sınavda başarılı oldu

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK, kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencilerinin yeni adresi oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK), kendini geliştirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisinin de yolunu açıyor. Meslek ve dil kurslarına yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencileri KO-MEK kurslarına gelerek, ücretsiz dil kursları ile eğitim öğretim hayatlarına katkı sağlıyor. KO-MEK Umuttepe Kurs Merkezi İngilizce Branşı kursuna katılan Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisi Ramazan Çakır, buradan aldığı eğitimle hayatına yeni bir sayfa açtı. Yaz tatilinde hem çalışıp, hem de tatil yapabileceği bir iş arayan Çakır, ABD'de cankurtaranlık yapabilmek için Oxfort Work end Travelhause'de sözlü iş sınavına girdi. Özel bir firmanın yaptığı sınavda oldukça yüksek puanla başarılı olan Çakır, daha sonra ikinci bir sınava daha tabi tutularak işe kabul edildi. Girdiği iki yabancı dil sınavından da başarılı olan Çakır, yaz tatilinde ABD Chicago'da bulunan Resort Otel'de cankurtaranlık yapacak.
İş başvurusu sonrasında yapılan 2 sözlü sınavdan da başarı ile ayrılmanın mutluluğunu yaşayan Ramazan Çakır, "Kurs boyunca arkadaşlarım ve öğretmenlerim sayesinde iyi bir eğitim dönemi geçirdik. İngilizce bilgimizin üzerine daha da koyarak hem pratik yaptık, hem de kendimizi geliştirdik. Bu da benim iş bulmamda etkili oldu" dedi.
(İG-RFK-Y)

14.01.2017 15:07:28 TSI
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