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Baro Başkanı Ahmet Atam, basın mensuplarıyla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, gazetecilerle bir araya geldi. Yoncalı Gülümser Hatun Termal Tatil Köyünde Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam, Başkan Yardımcısı Avukat Dilek Aslan, Yönetim Kurulu üyesi Avukat Yasemin Aşıkovalı Çakır ve Avukat Hasan Kılıç Kütahya'nın yazılı ve görsel basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen kahvaltı samimi ve sıcak bir havada gerçekleşti.

Baro Başkanı Atam, "Günümüzün en zor mesleğini icra eden basın mensuplarımıza Kütahya Barosu olarak, başarılar ve kolaylıklar diliyoruz" dedi. (Tİ - EFE)



14.01.2017 15:09:36 TSI

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