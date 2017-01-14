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Manisa'da '90 Bin Kar Tanesi' paneli

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:06
Manisa'da '90 Bin Kar Tanesi' paneli
Manisa'da '90 Bin Kar Tanesi' paneli

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Harekatının 102'nci yıldönümü dolayısıyla "90 Bin Kar Tanesi" adlı panel düzenlendi. Panelin konuşmacılığını, Araştırmacı Tarihçi Pelin Batu ve Prof. Dr. Bingür Sönmez yaptı.
Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür Şube Müdürü Adem Gökçe, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Platformu Başkanı Öztürk Demir ve yönetimi ile çok sayıda Manisalı katıldı. Panel saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Panelin konuşmacılığını Araştırmacı Tarihçi Pelin Batu ve Sarıkamış Şehitlerini Anma Platformu Başkanı ve ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez yaptı. Türk ve Dünya tarihinin dönüm noktası sayılacak Sarıkamış Harekatını ruhuna uygun şekilde anlatan Batu ve Sönmez seyirciye Allahuekber Dağlarında donarak şehit düşen kahramanların yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle anlattı.
Tarihin gençler tarafından doğru bilinmesinin gerektiğini belirten Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış Harekatının tüm detaylarını belgelerle anlattı. Araştırmacı Tarihçi Pelin Batu ise, vatan üzerinde hain emelleri olan düşmanların geçmişte de ve günümüzde de aynı olduğunu vurguladı. Panelin sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, panelistlere çiçek ve hediye paketi takdim etti. Araştırmacı Tarihçi Pelin Batu, panelin düzenlenmesinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
(ÖND-Y)

14.01.2017 15:10:54 TSI
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