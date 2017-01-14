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Sincik ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiliyor

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:16
Sincik ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiliyor
Sincik ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çıkan rüzgar nedeniyle ortaya kar fırtınası çıktı.
Gece etkili olan kar yağışının ardında sabah rüzgarında etkisiyle ilçe merkezinde vatandaşlar güçlükle ilerleyebildi. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından rüzgarında etkisiyle şiddetli tipi yaşandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını tamamladı.İl Özel İdaresi karla mücadelesini Sincik ilçesine bağlı Aksu Köyü Türmüşan mezrasının yolunu açarak tamamladı. Sincik ilçesinde kapalı köy yolu kalmadı.
(AE-AHM)

14.01.2017 15:21:07 TSI
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