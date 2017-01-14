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Yatırımlar Teşvik Komisyonu'ndan Vali Azizoğlu ve Başkan Sekmen'e destek teşekkürü



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ERZURUM (İHA) - İstanbul Maltepe Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Erzurum Bölgesel Yatırımlar Teşvik Komisyonu Başkanı Dr. Dündar Özbaylar, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

VALİ AZİZOĞLU' ERZURUM KALKINDIRILMALI'

Komisyon Başkanı Dr. Dündar Özbaylar, Erzurum'un ekonomi ve ticari kalkınmasına şehrin yöneticilerinin de verdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalar hakkında birifing verdi .

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Komisyon Başkanı Dr. Dündar Özbaylar'a Erzurum'un sosyo ekonomisine verdikleri destek için memnuniyetini ifade ederek "Devlet idarecisi olarak öncelikli görevimiz Erzurum'un kalkındırılmasına hassasiyet göstermeliyiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum' dedi.

YURT DIŞINDAN ERZURUM'A TEŞVİK

Erzurum'un kalkınması adına cazibe merkezleri destek programının kapsamında hayata geçirilmesi ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İhracatçılar Birliği Başkanı Cemal Şengel, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın verdiği destekle yatırım teşvik çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Komisyon Başkanı Dr. Dündar Özbaylar, Erzurum'a yatırım teşvik komitesi olarak çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü İstanbul'dan ve yurt dışından bir çok firma yatırım amaçlı teşvik Erzurum'a getirdiklerini açıkladı.

Komisyon Başkanı Dr Özbaylar, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na teşekkür ederek bu misafirperverlik karşısında komisyon üyeleri olarak daha şevkle ve cesaretle çalışacaklarını bildirdi. Dr. Özbaylar, şunları söyledi:

'ERZURUM KALKINMADA ALTIN YILINI YAŞAYACAK'

"Erzurum için büyük yatırımların böyle işinin ehli yöneticiler sayesinde olacağını, Erzurum Şehri için geleceğe ümitle baktığımızı Sayın Valimizin gerekse Sayın Belediye başkanımızın şehrimize uyum içinde azim ve aşkla hizmet etmeleri gurbetteki yatırımcılar olarak bizleri mutlu etmektedir. Komisyon adına Erzurum'un kalkınmasında elini taşın altına koyan değerli yöneticilerimize, değerli yatırımcımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

(ERZ-AT-Y)



14.01.2017 15:28:46 TSI

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