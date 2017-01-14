YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mali muşavir ve muhasebecilere 'Sosyal Medya Konferansı' verildi

Mali muşavir ve muhasebecilere 'Sosyal Medya Konferansı' verildi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'da Mali Müşavirler ve muhasebecilere 'Sosyal Medya Konferansı' verildi.

Alemdaroğlu Grup tarafından Trabzon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen etkinliğe mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı. Konferansın eğitmenlerinden olan Mervel Öğretmen ve Furkan Atab, Türkiye'deki sosyal medya üzerine eğitimler verirken, yurt dışı eğitmeni Mehran Mahsfar, sosyal medyayı global açıdan değerlendiren eğitimler verdi.

Konferansın içeriğinde "Sosyal Medyanın Kullanımı, En Çok Kullanılan Ağlar, Sosyal Medyanın Gayrimenkul, Emlak ve Turizm alanına nasıl etki ettiği üzerinde duruldu.

(GÖK-ÖS-Y)



14.01.2017 15:53:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER