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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 kişi adliyeye sevk edildi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:51
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 kişi adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 4 kişi adliyeye sevk edildi

(Fotoğraflı)

Umutcan İşledici
ADANA (İHA) - Adana'da yeni anayasa paketine karşı bildiri dağıtan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ileri sürülen 3'ü kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyaz Evler Mahallesi'nde Adana Halkevi üyesi S.H., M.A., P.E.A. ve B.Ş.'nin 'yeni anayasa paketi'ne karşı bildiri dağıttığı ihbarı üzerine Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dağıtılan bildiriyi inceleyerek şüphelileri gözaltına aldı.
Zanlılar ifadelerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilip 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'devlet kurumlarını aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edildi.
(UMT-ÖZ-Y)

14.01.2017 15:55:11 TSI
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