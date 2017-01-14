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Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi yönetimi 'şehitler durağını' ...

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:00
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi yönetimi 'şehitler durağını' ziyaret etti


(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi yönetimi, 17 Aralık 2016 tarihinde yapılan terör saldırısında 14 şehidin verildiği otobüs durağını ziyaret etti.
17 Aralık 2016 tarihinde 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne, Talas Bulvarı üzerinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmiş, hain saldırıda 14 asker şehit olurken 55 asker de yaralanmıştı. Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi yönetimi, saldırının meydana geldiği otobüs durağını ziyaret ederek şehitler için dua okudu. Burada açıklama yapan Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, "Malumunuz olduğu üzere 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yapan vatan evlatlarımızın çarşı izni sevinci patlayan bir bomba ile yüreklerimizi yangın yerine çevirmişti. Ülkemizi yasa boğan bu olayda vatan evlatlarımız şehit olmuş, çoğu da yaralanmıştı. Bizde bugün bu hain ve alçak saldırı nedeniyle yaralanan Kastamonu'muzun Daday ilçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal kardeşimizi ziyaret için bu asil şehir Kayseri'de bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da, "Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği dönemde Kayserimizde de bu noktada 1. Komando Tugayı'nda görev yapan askerlerimizi taşıyan belediye otobüsüne hainler tarafından canlı bombanın patlatılması sonucu 14 tane kahramanımızı burada şehit verdik. 50'ye yakın gazimiz var. Burada bizleri yalnız bırakmayan Kastamonu Derneğimize teşekkür ediyoruz. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman söylüyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine kasteden hainlere bir yaptırım olması gerekir. Bize göre de bunun yaptırımı idam cezası olması lazım. Anayasanın değiştiği noktada idam cezasının da eklenmesini istiyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne kasteden hainlerin idam edilmesini istiyoruz. Belediyelerde, kamu kuruluşlarında nasıl FETÖ Terör Örgütü üyeleri ayıklanıyorsa bu terör örgütü destekçisi olan hainlerin de temizlenerek memuriyetten uzaklaştırılmasını ve hak ettiği cezalara çarptırılmasını istiyoruz. Ülke olarak Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Et ve tırnak gibi olmuşuz. Bu hainler bizleri bölüp parçalayamayacaklar. Amaçlarına ulaşamayacaklar" diye konuştu.
(AG-SK)

14.01.2017 16:04:53 TSI
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