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Van'da terör operasyonu

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:08
Van'da terör operasyonu

VAN (İHA) - Van'da polis ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesi için yürütülen çalışmalarda; bölücü terör örgütü adına milis/işbirlikçilik faaliyetleri ve sözde vergilendirme yaptıkları, ayrıca örgüte eleman temin ettikleri ve lojistik destek sağladıkları değerlendirilen şahıslara yönelik yapılan planlı operasyonda 1 Ocak tarihinde Muradiye ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının, silahları ile birlikte bir eve girdiği bilgisi üzerine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, birisi silah üzerinde ve atışa hazır halde bulunan 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Ayrıca bölücü terör örgütüne milislik faaliyetlerini yapanlara yönelik diğer operasyonlar neticesinde yakalanarak 12-13 Ocak 2017 tarihlerinde adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan 3'ü hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi, 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(EKİP-ŞAK-MK-Y)

14.01.2017 16:12:52 TSI
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