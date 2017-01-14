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Eskişehir'de asayiş uygulaması



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında umuma açık istirahat ve eğlence yeri olan 20 işletmede uygulama yapıldı.

Eskişehir'de güvenlik güçleri tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yeri olan 20 işletmede uygulama yapıldı. 463 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 356 araç, 543 şahıs sorgulanırken, 6 araca trafik yönünden işlem yapıldı. 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve 1 yabancı uyruklu şahsa da idari işlem yapıldı.

(İHA-ÖZ-Y)



14.01.2017 16:18:49 TSI

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