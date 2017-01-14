YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Palandöken Belediyespor, Eserspor'a şans tanımadı 3-0

Palandöken Belediyespor, Eserspor'a şans tanımadı 3-0



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi mücadele eden Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Kapalı spor salonunda bugün oynanan mücadeleye hızlı başlayan Filenin Kartalları ilk seti 25-19 alarak seride 1-0 öne geçti. 2. Sete de hızlı başlayan Palandöken Belediyesi'nin Kartalları ikinci seti zorlansa da seti 28-26 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. 3. Sette etkili bir oyun sergileyen Palandöken Belediyespor takımı seti 25-23 alarak seride 3-0 yaparak 3 puanın sahibi oldu. Alınan galibiyetle Palandöken Belediyespor ligde üst sıralarda yerini korurken puanını 39 çıkartarak Efeler Lig yollun da önemli bir galibiyet daha aldı. Maç sonunda Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, oynanan güzel oyun ve alınan net skordan dolayı sporcuları tebrik etti.

(ERZ-AT-Y)



14.01.2017 16:21:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER