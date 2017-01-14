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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Başkan Ali Çetinbaş'tan, Gediz Kütüphanesi'ne 'Kütahya Tarih Atlası'

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:20
Başkan Ali Çetinbaş'tan, Gediz Kütüphanesi'ne 'Kütahya Tarih Atlası'
Başkan Ali Çetinbaş'tan, Gediz Kütüphanesi'ne 'Kütahya Tarih Atlası'

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Gediz Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi Kompleksi içresinde yer alan 'Gediz Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Kütüphaneye, 'Kütahya Tarih Atlası' isimli eseri hediye eden Başkan Çetinbaş, kompleks ve kütüphanenin ilçeye kazandırılmasında büyük katkıları olan Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'na teşekkür etti.
AK Parti ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette bir konuşma yapan Başkan Çetinbaş, "Gençlerimizin kişisel gelişimlerini artırıp, milletimize de büyük hizmetler sağlayacak kütüphaneye; Kütahya Tarih Atlası isimli eseri hediye ederek, küçük bir katkı sağlamış olduk. Gediz belediye başkanımıza kültürel faaliyetlere verdiği önemden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Başkan Saraoğlu da, Ali Çetinbaş ve ilçe başkanlarına ziyaretleri ve katkıları sebebiyle teşekkür etti.
Kütüphane, 19 Kasım 2016 günü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından halkın hizmete sunulmuştu. (EFE)

14.01.2017 16:25:12 TSI
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