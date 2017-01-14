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Aydın'da İstanbul Saldırganı Alarmı

- İhbar Üzerine Polis Ekipleri Mahalleyi Sokak Sokak Taradı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi ünlü gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin Aydın Efeler'de görüldüğü ihbarı polisialarma geçirdi. Polis ekipleri ihbar üzerine şehir merkezinde firarda olan saldırganın failini aradı.

Aydın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yürümekte olan bir şahsın Yılbaşı gecesi ünlü gece kulübüne saldırı düzenleyen teröriste benzeten vatandaşlar durumu polise ihbar ederek şahsın yakalanmasını istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler Girne mahallesi ve çevredeki ana güzergahlarda tedbir aldı. Bir süre sonra ihbar konusu eşkale uyan bir şahsı yakalayan polis ekipleri şahsın aranan kişi olmadığını belirleyince normale döndü.

(İK)



14.01.2017 16:37:28 TSI

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