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Hayırsever vatandaştan hayırsever öğrencilere hediye



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçesinde Halepli çocuklar için yardım seferberliği başlatan çocuklara, hayırsever vatandaş, giyim yardımında bulunarak teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Halepli çocuklar için 'Çocuklar Açlıktan ölmesin' ve '1 Paket makarna al, 1 hayat kurtar' kampanyası kapsamında topladıkları harçlıklarıyla yaklaşık 1 ton makarna almıştı. Toplanan yardımları Kahta'daki STK'lar tarafından Halepli vatandaşlara yardım etmek amaçlı 100. Yıl Parkında kurulan yardım çadırına teslim etmişti.

İlkokul öğrencilerinin yardım haberini yurtdışından gören hayırsever vatandaş, öğrencilerinin öğretmenini arayarak tebrik etti. Öğrencilerin yapmış olduğu duyarlılıktan etkilenen hayırsever vatandaş, öğrencilere giyim malzemesi hediye etti.

Öğrencilerin duyarlılığından oldukça memnun olduğunu belirten Sınıf Öğretmeni Sadık Akbulut, "Çocuklarımızla beraber Halep'e destek olmak amacıyla kampanya düzendik. Çocuklarımız gerek harçlıklarından gerek ise ailelerinin desteğiyle almış oldukları yardımları okulda topladılar. Bir haftada yaklaşık bir ton makarna topladık. Çocukların bu özverili tutumlarından duyarsız kalmayan hayırsever Fatih Çakır çocuklarımıza hediyeler yolladı. Çocuklarımızın maddi durumları iyi olmamasına rağmen çok büyük bir kampanya yürüttüler. Kendi harçlıklarını Halep'te zor durumda olan çocuklara yollayarak yardım ettiler. Onları bu duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bu duyarlılığına kayıtsız kalmayıp hediye yollayan Fatih Çakır'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(HT-AHM)



14.01.2017 16:40:17 TSI

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