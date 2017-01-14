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CHP'den Kaymakama ziyaret



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun ve yönetim kurulu üyeleri Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'nu ziyaret etti.

CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun beraberinde yönetim kurulu üyeleri,İl genel ve Belediye Meclis üyeleri,Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve yöneticileri Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğunu ziyaret etti. Ziyarette konuşan İlçe Başkanı Tosun, Alaplı Kaymakamı olarak yeni görevinizde başarılar dilediğini söyledi.

Tosun, "Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun.Hep birlikte İlçemizin kalkınması ve büyümesi için elimizden geleni yapacağız. CHP İlçe teşkilatı olarak bizim üzerimize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Alaplı Belediyemiz İlçemizde çok güzel ve önemli hizmetler yapıyor. Halkımızda bunu görüyor ve taktir ediyor. Aynı şekilde Gümeli Belde Belediyemizde çok güzel hizmetleri var. Hep birlikte İlçemizi daha güzel yerlere getireceğiz." dedi.

Kaymakam Eskioğlu da, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(EY-OA-Y)



14.01.2017 16:53:40 TSI

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