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ODÜ, sağlıkta Ordu'nun can damarı



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Üniversitesine (ODÜ) bağlı sağlık kurumları, Ordu'da sağlık alanında önemli bir boşluğu doldurmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2016 yılı hasta hareketliliği istatistiklerine göre polikliniklere müracaat eden hasta sayısı 370 bin 345, yatan hasta sayısı 9 bin 375, yapılan toplam ameliyat sayısı 6 bin 942 iken toplam tetkik sayısı 1 milyon 869 bin 667 oldu.

Yine 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet binası adıyla Ordu Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesine dahil edilen Karadeniz'in en donanımlı hastanesi olma özelliğine sahip Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine 2016 yılında 234 bin 667 hasta müracaat etti. Yatan hasta sayısının 10 bin, yapılan ameliyat sayısının 3 bin 498 ve toplam tetkik sayısının 583 bin 597 olduğu belirlendi.

2012 yılında hasta kabulüne başlayan hem fiziki bakımdan hem de teknolojik imkanlar bakımından her geçen gün büyüyen Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, ağız ve diş sağlığı hizmetinde Ordu ve çevre illerde ön sıralardaki yerini korurken Ordu'da ilk niteliğinde olan uygulamalarla da adından söz ettiriyor. 8 ana bilim dalı ve 65 ünitle hastalarına kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti sunan Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 2016 yılında 72 bin 562 hasta müracaat etti. 2016 yılı içerisinde Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan toplam tetkik sayısı 59 bin 300, toplam ameliyat sayısı 4 bin 184, yatan hasta sayısı 24 olarak kayıtlara geçti.

Ordu Üniversitesinin sağlık alanında verdiği hizmetlerden bahseden ve yeni yapılacak olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, "Kentin sağlık ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılayan Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültemiz, kuruluşundan bu yana tedavi edilen hasta sayısı ve ameliyat sayısı bakımından bir hayli dikkat çekmektedir. Diğer taraftan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin hizmete girmesiyle de başta Samsun ve Trabzon olmak üzere Ordu'dan çevre illere yapılan hasta sevklerinde önemli azalmalar olmuştur" dedi.

(MAK-SLH-Y)



14.01.2017 16:58:06 TSI

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