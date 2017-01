YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. STK'lardan Ahmet Aydın'a destek

STK'lardan Ahmet Aydın'a destek



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da ki bazı sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaparak, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a destek çıktı.

Ulusal bir gazetenin TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile ilgili yaptığı habere tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Adıyaman'da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri Adıyaman Nemrut Dağı Turizm ve Tanıtım Derneğinde bir araya gelerek Ahmet Aydın'a destek açıklaması yaptı.

Doğu Güneydoğu Anadolu Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ümit Çevik ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu başkanları ortak basın açıklaması yaptı.

Murat Ümit Çevik basın açıklamasında, Ahmet Aydın'a iftira ve karalama kampanyası başlatıldığını söyleyerek, "TBMM tarihinin en önemli görüşmelerini yürütmesindeki dik durusundan sadakatinden rahatsızlık duyanların başında gelen Sözcü Gazetesi Meclis Başkanvekilimiz Sayın Ahmet Aydın üzerinden iftira ve karalamalarla bir algı oluşturmaya çalışıyor.

Basın ahlak ve meslek kurallarını hiçe sayarak, mesnetsiz ve asılsız yalan haberle çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edip TBMM Meclis Başkanvekilimiz genç neslin genç lideri Ahmet Aydın'ı FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu iddia ederek çirkin bir iftirada bulunmuştur. Yapmış olduğu asılsız haberle sadece TBMM Meclis Başkanvekilimiz Sayın Ahmet Aydın beyin şahsına yönelik değil Türkiye'de oy ortalamasıyla her daim en önde olan tüm Adıyaman sevdalılarına da çirkin bir iftirada bulunmuştur.

FETÖ terörist başı ile hayatının hiçbir döneminde bırakın birini tanıştırmayı yakından ve uzaktan dahi görmemiş olduğunu açıkça dile getiren siyasette ahlaken dürüst geçmişinden bugüne gelinceye kadar her daim mütevaziliği dik ve onurlu duruşuyla Adıyaman ve Ülke halkımız tarafından daima takdir gören bırakın yanlış bir yola sapmayı yan yollara dahi sapmayan Adıyaman'ımızın gururu onurumuz.

TBMM Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'ın mücadelesinde yanında olmak dik bir duruş sergilemek en asli görevimizdir. Sonuna kadar kendisine güveniyoruz, inanıyoruz ve yalnız olmadığını haykırıyoruz" dedi.

(AHM)



14.01.2017 17:10:56 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER