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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Ülkü Ocaklarından, kırsalda okuyan öğrencilere yardım

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:18
Ülkü Ocaklarından, kırsalda okuyan öğrencilere yardım
Ülkü Ocaklarından, kırsalda okuyan öğrencilere yardım

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığının, kırsalda bulunan okullara yardımları devam ediyor.
Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı, Gülnar ilçesi Alanboğaz İlkokulunda okuyan öğrencilere yardım elini uzattı. İl Ocak Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli başkanlığında ülkücü gençler, yarıyıl tatili öncesi öğrencilere kışlık mont, bere, atkı, eldiven, bot, spor ayakkabısı, içlik, çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
Bugüne kadar 9 köy okuluna yardım ettiklerini belirten Başkan Gölgeli, yardımlarına önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini söyledi.
Yarıyıl öncesi hediyelerini alan öğrenciler ise kendilerini düşünen herkese teşekkür etti.
(KRY-Y)

14.01.2017 17:22:43 TSI
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