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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in babası vefat etti

14 Ocak 2017 Cumartesi, 17:51
Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in babası vefat etti
Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in babası vefat etti

(Fotoğraflı)

Bülent Velioğlu
BOLU (İHA) - Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'in 84 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlüt Yüceer yoğun katılımla toprağa verildi.
Bolu'nun Kırha Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Çoşkunyürek, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Partili yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlüt Yüceer Kıhra Köyü'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defnedildi.
(BV-İÇ)

14.01.2017 17:55:54 TSI
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