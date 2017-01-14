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SANKO Park AVM'den gazetecilere tavla turnuvası



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Haber : Lider Olgun

Kamera : Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Park Alışveriş Merkezi gazeteciler günü dolayısıyla gazetecilere tavla turnuvası düzenledi.

SANKO Park AVM tarafından her sene 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde düzenlenen turnuva, bu sene 14 Ocakta gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren ve katılan gazetecilere çeşitli hediyeler verildi. SANKO Park AVM Pazarlama Müdürü Mine Simitçi bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, "Bu sene katılım arttı. Son iki yıldır 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde bu etkinliği düzenliyoruz. Amacımız bu turnuvayı geleneksel hale getirmek. Katılan herkese teşekkürler" dedi.

(LO-SD-Y)



14.01.2017 18:00:59 TSI

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