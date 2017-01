YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Pazarda her şey ateş pahası'

Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Sebze ve meyve fiyatlarının bir hayli zamlandığını belirten pazarcılar, "Pazarda her şey ateş pahası" yorumunda bulundu.

Soğuk hava ve don, sebze ve meyve fiyatlarının artmasına yol açtı. Samsunlu pazarcılar, fiyatların artmasında iklimin yanı sıra ekonomik durumun da etkili olduğu görüşünde.

20 yıldır pazarcılık yapan Numan Baş, "Ben pazarda patates, soğan, limon gibi şeyler satıyorum. Yeni yıldan sonra havaların soğuk gitmesinden dolayı fiyatlarda biraz artış oldu. Biz bu zamları yine de fiyatlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Vatandaş zaten eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Bir de biz bu zamları uygularsak kimse alışveriş yapamaz. Alım gücü düştüğü için pazarda olan mallara rağbet azaldı" dedi.



"Her ürün var ama pahalı"

Pazardaki ürünlerin eskiye göre bir hayli zamlandığını vurgulayan Ayhan Arslan, "Pazarda her şey ateş pahası. Mersin'de sel olması ve havaların soğuk gitmesi ürünlerin zamlanmasına sebep oldu. Şu anda en çok zam kış sebzelerinde oldu. Biber, patlıcan, fasulye gibi sera malları şu anda aşırı pahalandı. Fasulyenin kilosu 10 liraya, sivri biberin kilosu 7 liraya, patlıcan 8 liraya, limonun tanesi 30 kuruştan 1 liraya çıktı. Patates 1,5, soğan 1 lira, dolma biber 6 lira, salata, domates 4 lira oldu. Meyvelerde ise elmada bir artış yaşandı. Mandalina 2,5 lira, elma 2,5 lira, ayva 5 lira, nar 3 lira, armut 4 lira, muz 4 lira. Doların artmasından sonra ithal muz da 8 liraya kadar çıktı. Pazarda fiyatı düşen tek ürün portakal oldu. Portakal 1,5 liradan satılıyor. Her ürün var ama pahalı. Parası olanlar için her şeyi almak mümkündür" diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da fiyatların yüksek olmasından yakındı.

14.01.2017 18:06:42 TSI

