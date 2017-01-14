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Mudanya İlçe Tarım Müdürü Çınar'a veda yemeği



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şefik Çınar, Tarımsal Veriler ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi.

Tayini çıkan Şefik Çınar'a 13 yıldır görev yaptığı Mudanya İlçe Müdürlüğü personeli veda yemeği verdi. Çınar, Mudanya'da bir aile ortamı içerisinde birlikte bir çok başarıya imza attıklarını söyledi. Çınar'a mesai arkadaşları yeni görev yerinde başarılar dileyerek plaket takdim etti.

(HK-MŞ)



14.01.2017 18:36:31 TSI

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