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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi:

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:33
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi:
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi:
- Bellona AGÜ: 77 - İstanbul Üniversitesi: 66

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk yarının son maçında sahasında ağırladığı İstanbul Üniversitesi'ni 77-66'lık skorla mağlup etti.
Kayseri ekibi karşılaşmaya, Ayşegül Günay - Tanisha Wright - Dila Aşkın - JelenaDubljevic - AnnWauters beşiyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmanın başlamasıyla birlikte skor üstünlüğünü eline aldı ve ilk çeyreği 15-12, devreyi 35-28, üçüncü çeyreği 57-47, maçı da 77-66'lık skorla galip tamamladı. Bellona AGÜ Spor'da, Tanisha Wright 23 sayı 9 ribaund 6 asist, JelenaDubljevic 20 sayı 5 ribaund 4 asist, AnnWauters 20 sayı 5 ribaundla öne çıkan isimler oldu.
Kırmızı-beyazlı ekip ligin 14. haftasında ise 22 Ocak Pazar günü Canik Belediyesi'ni konuk edecek.
(TB-Y

14.01.2017 18:38:15 TSI
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