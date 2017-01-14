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Anadolu Oto Galericiler Sitesi genel kurulunda Ekrem Şimşek başkan seçildi



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KAYSERİ (İHA) - Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nin seçimli genel kurulunda kullanılan 186 oyun 98'ini alan Ekrem Şimşek başkan seçildi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Anadolu Oto Galericiler Başkanı Ahmet Karslı, birlik ve beraberlik içerisinde bir kurul olmasını istedi. Karslı, "Benim esnaf arkadaşlarımdan ricam, hak edeni hak ettiğine vermeleridir. Kurulumuz inşallah sitemiz için hayırlı ve uğurlu olur. Kim kazanırsa inşallah Allah utandırmaz. Burada herkes siteye hizmet etmek için aday oluyor. Farklı işlere gerek yok. 200 tane esnafımız var ve 1.5 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Bizde en iyi ticareti hak ediyoruz. Bunun bilincinde olalım ve birbirimize sahip çıkalım. Bugün ki sonuç ne olursa olsun, herkes birbirine saygı duysun" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından seçime geçildi. Seçimde kullanılan 186 oyun 98'ini alan Ekrem Şimşek, başkan olarak seçildi. Kullanılan 2 oy geçersiz sayılırken, diğer adaylardan Mehmet Kaan 48, Gazi Bedir de 46 oy aldı.

(AG-Y



14.01.2017 18:38:47 TSI

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