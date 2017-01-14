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Çaturoğlu:"Balıkçı barınağına mendirek yapılacak"

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:46
Çaturoğlu:"Balıkçı barınağına mendirek yapılacak"
Çaturoğlu:"Balıkçı barınağına mendirek yapılacak"

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Alaplı Çayı Ağzı Çıkış mahmuzlarının uzatılması veya yeni bir Mendirek yapılması ile önümüzdeki günlerde çalışma yapılacağını bildirdi.
Çaturoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Alaplı Balıkçı Barınağı ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak'ı ziyaret ettiğini söyledi.
Alaplı Balıkçı barınağını ağzını kumdan temizleneceğini ifade eden Çaturoğlu, "İlimizin ekonomik yönden kalkınması ve istihdam artışının sağlanması için Alaplı Yat ve Tekne İmalatı Bölgesinin hayata geçirilmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Bu proje bölgemiz ve ülkemiz açısından da önemli bir projedir. Yatırımcıları bölgemize davet ederek hazırlanan dosyalarını İnşallah en kısa zamanda Bakanlığa sunacağız. Diğer taraftan kumla dolan Alaplı Balıkçı Barınağının ağzının temizlenmesi için önümüzdeki günlerde çalışma yapılacak. Taramalar tamamlandıktan sonra balıkçılarımız rahat bir nefes alacaklar ve barınağa rahat bir şekilde giriş ve çıkışlarını yapacaklardır. Alaplı'mızda dere ağzı konusunda sıkıntılarımız oluyordu. Olası sele davetiye çıkaran odacıklar noktasında burada bulunan mahmuzlarının uzatılması veya yeni bir mendirek yapılması için daha önce talepte bulunmuştum. Önümüzdeki günlerde inceleme yapılarak 2017 yatırım programına alınmasını talep ettik ." diye konuştu.
(EY-SÖ-Y)

14.01.2017 18:50:39 TSI
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