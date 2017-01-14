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CHP Fatsa Danışma Kurulu Toplantısı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam ve partililer katıldı. Programın açılış konuşmasını CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam gerçekleştirdi. Bundan sonra sık aralıklarla danışma toplantılarını gerçekleştireceklerini belirten Başkan Çam, "Fatsa'da birlik ve beraberliğimizi aynı parti çatısı altında sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda elimizden geldiği kadar bu tür toplantıları gerçekleştirip sorunlarımızı ve gerçekleştirecek olduğumuz projeleri tartışmamız gerekiyor. Bu anlamda buraya gelerek yoğun katılım gerçekleştiren partililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin ise konuşmasında, "Türkiye'de her dört seçmenden biri partilimiz. Biz iktidar olabilmek için bu durumu iki seçmene kadar çıkarmalıyız. O yüzden bizim partilimizi kaybetme gibi şansımız yoktur. Birlik ve beraberlik sağlayıp partimizi iktidara taşımalıyız. Bizim partideki herkesin birbirine saygı göstermesi gerekiyor. Bu anlamda bu tür toplantıları sık yapıp birlikten güç doğduğunu herkese göstermeliyiz" diye konuştu.

Toplantı, danışma kuruluna katılan kişilerin dilek ve önerileri ile son buldu.

(AA-SLH-Y)



14.01.2017 19:19:38 TSI

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