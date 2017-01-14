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Umurbey belediye iyi başladı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Erkekler bölgesel Basketbol Ligi'nde Çanakkale'ye temsil eden tek takım olan Umurbey belediye spor ikinci yarının ilk maçında Orhangazi belediyeyi mağlup etti.

Umurbey belediyesporlu oyuncular, maç öncesi yapılan seremonide Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'yı açtıkları pankartla andılar. Maça hızlı başlayan Umurbey belediye spor maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Karşılaşma, Umurbey belediye sporun 102-69 galibiyetiyle sonuçlandı. Çanakkale ekibi, aldıkları bu galibiyetle erkekler bölgesel basketbol Ligi'nin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Umurbey Belediyespor evinde kazandığı bu maçı şehitlere ve taraftarına armağan etti.

(GD)



14.01.2017 20:13:10 TSI

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