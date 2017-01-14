14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Umurbey belediye iyi başladı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:08
Umurbey belediye iyi başladı
Umurbey belediye iyi başladı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Erkekler bölgesel Basketbol Ligi'nde Çanakkale'ye temsil eden tek takım olan Umurbey belediye spor ikinci yarının ilk maçında Orhangazi belediyeyi mağlup etti.
Umurbey belediyesporlu oyuncular, maç öncesi yapılan seremonide Şehit Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'yı açtıkları pankartla andılar. Maça hızlı başlayan Umurbey belediye spor maç boyunca rakibi karşısında üstün bir oyun sergiledi. Karşılaşma, Umurbey belediye sporun 102-69 galibiyetiyle sonuçlandı. Çanakkale ekibi, aldıkları bu galibiyetle erkekler bölgesel basketbol Ligi'nin ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapmış oldu. Umurbey Belediyespor evinde kazandığı bu maçı şehitlere ve taraftarına armağan etti.
(GD)

14.01.2017 20:13:10 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İlker Başbuğ, hem söyleşi hem de tiyatro oyunu ile Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde
YEREL

İLKER BAŞBUĞ, HEM SÖYLEŞİ HEM DE TİYATRO OYUNU İLE BİGA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE
Biga'da zincirleme kaza; 1 yaralı
YEREL

BİGA'DA ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI
Çanakkale'de su kesintisi
YEREL

ÇANAKKALE'DE SU KESİNTİSİ
Bayramiç Kaymakamı göreve başladı
YEREL

BAYRAMİÇ KAYMAKAMI GÖREVE BAŞLADI
Biga belediyesinden pazaryeri açıklaması
YEREL

BİGA BELEDİYESİNDEN PAZARYERİ AÇIKLAMASI
Altınok Kepez belde halkının nabzını tutmaya ediyor
YEREL

ALTINOK KEPEZ BELDE HALKININ NABZINI TUTMAYA EDİYOR