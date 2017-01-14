şak'ta müdür yardımcısı tacizden tutuklandı

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Uşak'ta müdür yardımcısı tacizden tutuklandı



(fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

Uşak (iha)  Uşak'ta bir ortaokulda 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen ve dün meslekten açığa alınarak gözaltına alınan müdür yardımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezde bir ortaokulda 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla müdür yardımcısı Ş. Ü. (59) dün akşam saatlerinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müdür yardımcısı "küçük yaşta çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaşanan bu olay sonrası tacize uğrayan kız öğrenciler için psikolojik destek ve rehabilitasyon süreci başlatıldığı öğrenildi.

(EÖ-MB-Y)



14.01.2017 20:27:48 TSI

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