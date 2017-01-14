14 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

şak'ta müdür yardımcısı tacizden tutuklandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 20:23
şak'ta müdür yardımcısı tacizden tutuklandı
Uşak'ta müdür yardımcısı tacizden tutuklandı

(fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
Uşak (iha)  Uşak'ta bir ortaokulda 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen ve dün meslekten açığa alınarak gözaltına alınan müdür yardımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezde bir ortaokulda 5 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla müdür yardımcısı Ş. Ü. (59) dün akşam saatlerinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen müdür yardımcısı "küçük yaşta çocuğa cinsel taciz" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yaşanan bu olay sonrası tacize uğrayan kız öğrenciler için psikolojik destek ve rehabilitasyon süreci başlatıldığı öğrenildi.
(EÖ-MB-Y)

14.01.2017 20:27:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Uşak'ta cinsel taciz iddiası ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
YEREL

GÜNCELLEME - UŞAK'TA CİNSEL TACİZ İDDİASI ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Muş heyeti Uşak'ta
YEREL

MUŞ HEYETİ UŞAK'TA
Uşak'ta cinsel taciz iddiası
YEREL

UŞAK'TA CİNSEL TACİZ İDDİASI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak Valisi Ahmet Okur basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL

UŞAK VALİSİ AHMET OKUR BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Uşak'ta &quot;Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu&quot; projesi hayata geçirildi
YEREL

UŞAK'TA "GENÇLER MUTLU YARINLAR UMUTLU" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ
Cirit Uşak'ta şaha kalkıyor
YEREL

CİRİT UŞAK'TA ŞAHA KALKIYOR
Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 13'ü rütbeli 25 emniyet mensubu gözaltına alındı
YEREL

UŞAK MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNDA 13'Ü RÜTBELİ 25 EMNİYET MENSUBU GÖZALTINA ALINDI
Uşak merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

UŞAK MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU