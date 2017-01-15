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Aydın'da bıçaklı kavga; 1 yaralı

15 Ocak 2017 Pazar, 01:29
Aydın'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
Aydın'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
- Kendisini bıçaklayan kişilerin elinden yaralı halde kaçarak kurtuldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde kent meydanında bıçaklanan şahıs, yaralı halde bir süre kaçarak canını kurtardı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı Sevgi Yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaşadığı kan kaybı ve alkollü olduğu için kimliğini ibra edemeyen büfe işletmecisiyle 3 şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kentin en işlek noktası olan Sevgi Yolu girişinde yaşanan kavgada tartıştıkları büfe işletmecisini sol dizinin üzerinden bıçaklayan şüpheliler, Yağcılariçi Çarşı istikametine kaçarak izlerini kaybetti.

Yaralı halde Sevgi Yolu'ndan Hasanefendi Mahallesi 1904 Sokağa kadar kaçmayı başaran büfe işletmecisi, aşırı kan kaybı nedeniyle olduğu yere yığıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alkol ve kan kaybından dolayı baygın halde ambulansa alınan yaralı şahıs, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bilinci açılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen büfe işletmecisi, çıkan tartışma son kendisini bıçaklayan 3 şüpheliyi daha önceden tanımadığını iddia etti. Mobese kameralarından bıçaklama olayına karışan kişilerin eşkalini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
(MB-Y)

15.01.2017 01:33:48 TSI
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