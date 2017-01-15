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Hakkari Emniyet Müdürlüğünden aylık sohbet toplantısı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle aylık sohbet toplantısı düzenledi.

Polisevinde düzenlenen sohbet toplantısına Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. 4 saat süren toplantıda, sorun ve sıkıntıların yanı sıra çözüm yolları da ele alındı. İldeki gazeteciler, haber yaparken en büyük sorunlarının kaynak sorunu olduğunu belirterek, bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istediler. Gazeteciler, "Sohbet toplantısı, Hakkari'nin imajı açısından çok iyi oldu. Bu tür sohbet toplantıları ayda bir yapılması gerekir. Hakkari'nin imajı açısında böyle bir toplantının düzenlenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hakkari'nin kalkınması ve batıdaki kötü imajını silmek için elimizden geleni yapacağız. Yaşadığımız bu coğrafyada ilimizin kalkınması ve güzelliklerle anılması açısında böyle bir sohbet toplantısının yapılması bizleri memnun etmiştir. Bizde burada il ve ilçelerdeki gazeteci arkadaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını rahat bir ortamda, hiç çekinmeden anlatmanın heyecanını yaşadık" şeklinde konuştular.

Emniyet Müdürü Dilberoğlu ve Tuğgeneral Korkmaz ise, gazetecilerin sorunlarını dinleyerek gereğinin yapılacağını ifade ettiler. Müdür Dilberoğlu ve Tuğgeneral Korkmaz, gazetecilere yapacakları haberlerin Hakkari'nin menfaati çerçevesinde yapılmasını istediler.

(FT-MSA-Y)



15.01.2017 09:05:54 TSI

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