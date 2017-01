YEREL HABERLER / KIRŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali'den TEOG'da başarılı olan 10 öğrenciye ödül

Vali'den TEOG'da başarılı olan 10 öğrenciye ödül



KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, 2016-2017 TEOG 1.döneminde soruların tamamını doğru cevaplayan on öğrenciyi ödüllendirdi.

Öğrencileri makamında kabul ederek bir süre sohbet eden Vali Necati Şentürk, başarılı öğrencilerin Kırşehir'le birlikte Türkiye'yi de gururlandırdıklarını söyledi.

Eğitimde markalaşmış adı ile sınavlarda alınan başarıların her yıl daha da arttığını ifade eden Vali Necati Şentürk, "Öğrencilerimiz, TEOG'da bütün soruları doğru cevaplamış ve 700 tam puan almışlardır.

Bu gurur sadece Kırşehir'in değil bütün Türkiye'nin gururudur. Bu zor başarı uzun çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine ve ebeveynlerine de teşekkür ediyorum."dedi.

Başarının sadece öğrencinin çabası ile elde edilemeyeceğini vurgulayan Vali Necati Şentürk, "Başarı yalnız başına elde edilmez, öğretmenlerin bu başarıda payı büyüktür. Anne-babalar da çocuklarının sınavlarda başarılı olması için gecelerini gündüzlerine katmaktadırlar. Öğrencilerimiz ileride meslek hayatına başladıklarında ülkemizi daha iyi noktalara getirecek işler yapacaklardır. Başarınız her türlü takdirin üzerindedir. İlimizdeki bu başarılar artarak devam edecektir." Diye konuştu.

Türkiye'nin içerisinde olduğu durumdan da öğrencilere bahseden Vali Şentürk konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Ülkemiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin refahı için çok sayıda şehit vermektedir. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli mutlaka var. Vatan sevgisi bütün sevgilerin üstündedir.

Vatan sevgisi imandandır. İmanlı bireyler olarak yetişin, sizi görenler sizin bu başarınızdan ibret alsınlar, başarınızı kendilerine örnek alsınlar. Öylesine ahlaklı, faziletli ve erdemli olun ki özel hayatınızda herkes sizi parmakla göstersin. Gariplere, yetimlere karşı alçakgönüllü olun, hainlere karşı da sert olun. Derslerinizin yanında insanî görevlerinizi de ihmal etmeyin."

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz'inde yer aldığı ödül törenin de program derece yapan Cacabey Ortaokulundan Zeynep Nil Çelik, Zeynep İrem Tunç ve Nazlıgül Akkuş'a, Cumhuriyet Ortaokulundan Selenay Güneş, Ayşenur Doğaner ve Boran Kılıç'a, Kaman Şehit Bayram Kara Ortaokulundan Fahrettin Efe İlanbey'e, Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulundan Mehmet Koca'ya, Şöha Hürriyet Ortaokulundan Tuğba Gül'e ve Vali Mithat Saylam Ortaokulundan Rabia Gül Toktaş'a altın takması ile sona erdi.

