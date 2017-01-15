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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başkan Aydın'dan Taşkesenlioğlu'na teşekkür

15 Ocak 2017 Pazar, 09:43
Başkan Aydın'dan Taşkesenlioğlu'na teşekkür
Başkan Aydın'dan Taşkesenlioğlu'na teşekkür

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Horasan Belediye Başkanı Başkanı Abdulkadir Aydın, Söylemez Barajı'nın ilçeye kazandırıldığını belirterek, milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na büyük çaba ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.
Horasan Belediye Başkanı Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan'ın en önemli ve öncelikli konusunun sulu tarım olduğunu dile getirdiği açıklamasında, Söylemez Barajı'nın Horasan için önemine işaret etti. Başkan Aydın, Söylemez Barajının ilçeye kazandırıldığının müjdesini vererek, "Horasan ekonomisinin can damarını oluşturmakta olan tarım, yüz yıllardan bu yana sudan yoksun ve çok zor şartlarda yapılmakta, bununla beraber son yıllarda gerek kuraklık ve gerekse mevsim şartlarının değişken olması biz çiftçilere olumsuz etkileri olmuştur. Yakın zamanda yapım ihalesi ile en kısa zamanda ilçemize yapılacaktır.
Bu vesileyle ilçemizde tarımın daha ileriye taşınacağının inancında olup, gerek ürün desenleri, gerek verimlilik ve gerekse iş gücü istihdam konusunda büyük gelişmeler gösterecektir. Bu konuda büyük bir özveriyle barajımızın ilçemize kazandırılmasında Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na, DSİ Bölge Müdürlüğümüze desteklerini esirgemeyen ve işin bütün takipçiliğini yapan başta Ak Parti Erzurum Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu'na, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Ak Parti Erzurum Milletvekillerimiz Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz'e çiftçilerimiz adına teşekkür ediyor; Söylemez barajımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(ERZ-Y)

15.01.2017 09:47:30 TSI
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