YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Falez halk plajları yeniden düzenleniyor

Falez halk plajları yeniden düzenleniyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan iznin ardından falez halk plajlarının düzenlemesine başladı.

Antalyalıların falezlerden Akdeniz'in maviliğine kendilerini bıraktığı 'Falez' halk plajlarının yeniden düzenlenmesine İnciraltı Plajı'ndan başlandı. Çalışmaların Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 2 yıllık çalışması sonucu Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan izin ve onaylar doğrultusunda 'Birinci Derece Doğal SİT Alanı' statüsüne sahip falez kıyı bandında yapılan halk plajlarında yeni sezon hazırlıkları başladı.

Henüz ilk yılında büyü beğeni toplayan halk plajlarında yeni sezon hazırlıkları Manavoğlu Parkı içinde bulunan ve eski Movida Plajı olarak da bilinen İnciraltı Halk Plajı'ndan başladı. Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, falez kıyı oluşumuna zarar vermeden yapılacak ahşap kaplama için zemin montajına başladı.

Falezlerden asansörle inilebilen tek plaj olma özelliğine sahip İnciraltı Halk Plajı,şezlongdan şemsiyeye, soyunma kabininden duşa ve su, çay gibi küçük ihtiyaçların karşılayabileceği bir büfeye sahip.

"Sıfır noktasında çalışıyoruz"

Park ve Bahçeler Müdürü Feyyaz Yıldırım, İnciraltı Plajı'yla birlikte, falez kıy bandında bulunan 4 halk plajı ve denize iniş noktasında tadilat ve yeniden düzenleme yapacaklarını söyledi. Çalışmalarda en büyük handikaplarının elverişsiz hava koşulları olduğunu belirten Yıldırım, "Neredeye denize 'sıfır' noktasında çalışıyoruz. Hava koşulları, denizin durumu elverdiği ölçüde çalışıp Nisan ayında yeniden plajlarımızı açmayı hedefliyoruz" dedi.

(İA-Y)



15.01.2017 09:47:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER