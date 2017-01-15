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Meydan Kavağı'na Skate Park



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin, Meydankavağı Mahallesi'ne açacağı Skate Park'ın rampaları için hummalı bir çalışma sürüyor.

Kente çağdaş ve estetik bir görünüm kazandırmayı amaçlayan Muratpaşa Belediyesi, bu görünümün ayrılmaz parçası kent mobilyalarını Park Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde üretiyor.

Ahşap masalar, engelli masaları, oturma gurupları, çöp kovaları, saksılar parklara yerleştirilen pergolelerden köprülere atölyelerde üretildi. Muratpaşa'nın deneyimli ustaları Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen EXPO 2016 Antalya Uluslararası Botanik Fuarı'na katıldığı tarihi Kaleiçi konağını da imal etti.

Ustalar, son olarak, Meydankavağı Mahallesi'ne yapılacak olan Skate Park, kaykay pisti için çalışmalara başladı. Skate Park için farklı yükseklikte rampalarının metal iskelet çalışmaları devam ederken, park 1150 ve 1592 sokak kesişiminde yer alan aynı zamanda model araç pisti olarak kullanılan alanda yer alacak.

(İA-Y)



15.01.2017 10:06:56 TSI

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