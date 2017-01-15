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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar

15 Ocak 2017 Pazar, 10:04
Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar
Birinci olmak için kıyasıya yarıştılar

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'da düzenlenen Liseler arası müzik yarışması final gecesi Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Düzenlenen yarışmaya toplam 48 grup öğrenci katıldı. Yaklaşık olarak 6 saat süren final yarışı sonucu kategorilere göre birinci olan okullar belli oldu. Jüri üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Devlet Türk Koro Sanatçısı Dilek Türkan, Bursa Bölge Senfoni Orkestra Sanatçısı Mert Kocaeli, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. İsmail Görüş, verdikleri kararlarla birinci olan okulları seçmiş oldu. Osmangazi Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Kenan Kıl ve jüri üyeleri birinci olan okullara ve öğrencilere hediyelerini takdim etti.
Jüri üyesi Dilek Türkan, "her kategorinin özelliğini dinliyoruz aslında ses kategorisinde ses orkestra kategorisinde orkestra çünkü hepsini birbirine karıştırmak an meselesi çok iyi yarışmacılar var. Ama her bir kategoriyi bir birine karıştırmadan seçmeye gayret ettik. Buna karar vermek çok kolay bir şey değil üstelik çok yetenekli gençler var" dedi.
(AÇ)

15.01.2017 10:09:13 TSI
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