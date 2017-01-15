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Melikgazi'de Verem Hastalığı Konusunda Söyleşi Gerçekleştirildi



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KAYSERİ (İHA) - Halk ve çevre sağılına büyük önem verdiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince SAĞLIK SOHBETLERİ isimli söyleşi ile bölge halkını bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini söyledi.

Erken teşhis ile

Melikgazi Belediyesi Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen SAĞLIK SOHBETLERİ ile bireylerin bir bakıma ön sağlık bilgisi verildiğini merak ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, halk ve aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini ve sürekli eğitim seminerler ile toplumu bilgilendirdiklerini kaydetti.

Slayt gösterileri ile bilgilendirildiler

soru ve cevap ile merak edilenler aydınlatıldı

Tüberküloz Hastalığı ve Göğüs Hastalıkları, türleri, korunma yolları, tedavi yöntemleri ve erken teşhis konularında Uzman Dr. Nevin Fazlıoğlu, tarafından verilen sağlık seminerinde, Tüberküloz'un belirtileri, erken teşhisin önemi, hastalıktan korunma yolları, kimyasal maddelere dikkat edilmesi, kanserojen madde içeren ürünlerin bilinmesi gibi konularda slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi. Sağlık sohbeti soru ve cevap şeklindeki bölüm ile sona erdi.

Halka açık sağlık seminerler serisi

Sağlık sohbetlerin devam ettirileceğini ve her sosyal ve spor tesisi bulunan semtlerde bu seminerlerin tekrarlanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hastalıkların tedavisinde en önemli unsurun pozitif düşünme yani moral ve yaşama sevincinin kaybedilmemesi olduğunu sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



15.01.2017 10:27:45 TSI

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