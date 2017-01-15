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Buca'da interaktif anne baba eğitimleri

15 Ocak 2017 Pazar, 10:24
Buca'da interaktif anne baba eğitimleri
Buca'da interaktif anne baba eğitimleri

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Gelecek nesilleri sağlıklı ve bilinçli yetiştirmek için önce aileyi oluşturan anne ve babanın eğitilmesi gerektiği noktasından hareket eden Buca Belediyesi'nin İnteraktif Anne-Baba Eğitim Seminerleri başladı. Anne baba rolleri, çocuk ve şiddet, aile çocuk okul ilişkileri gibi birçok konunun ayrıntılı ve interaktif olarak ele alınacağı seminerler 9 hafta, her Cuma günü Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşecek.
Buca Belediyesi, çocukların ruhsal ve kişisel gelişiminin en temel noktasını oluşturan anne babaları eğitmek için hayata geçirdiği İnteraktif Anne-Baba Eğitim Seminerlerine başladı.
Ruhsal ve zihinsel olarak sağlıklı bireylerin bilinçli anne ve babadan yetişebileceği düşüncesiyle başlatılan eğitimlerin ilk haftasında Psikolog Ahmet Ziya Aksoy'un yönetiminde 'anne-baba-çocuk ilişkisi' masaya yatırıldı. Psikolog Aksoy, seminere katılan anne babalara baskıcı ve koruyucu aile yapılarının çocuklarda psikolojik sorunlara neden olduğunu, demokratik aile yapısının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Görüş, düşünce ve önerilerine değer verilen, dinlenen ve söz hakkı tanınan çocukların sağlıklı ve özgüvenli bireyler olacağını ifade eden Aksoy, velilerden çocukları sürekli eleştirmemeleri konusunda uyardı.
Bucalı anne ve babaların ilgiyle izlediği interaktif eğitim seminerleri; çocukların eğitim, öğretim ve gelişim süreçlerinin anlaşılması, anne baba rolleri, akran zorbalığı, sınav kaygısı, çocuklara karşı tutumlar ve aile içinde çocuk gibi önemli konularla 9 hafta boyunca her Cuma 16.00-18.00 saatleri arasında Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek.

(AG-Y)

15.01.2017 10:28:54 TSI
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