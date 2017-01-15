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Koyunbaba Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının durmasına tepki



(Fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde ek proje nedeniyle tarihi Koyunbaba Köprüsü'ndeki çalışmalara ara verilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Kızılırmak üzerinde kurulu olan ve Osmanlı döneminde Anadolu'da yaptırılan en uzun taş köprü unvanını elinde bulunduran yaklaşık 600 yıllık Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun 7. Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı restorasyon çalışmaları, iddiaya göre Koruma Kurulu tarafından yaklaşık 5 ay önce BİMER ve CİMER'e yapılan şikayetler ile Sosyal Medya üzerinden yapılan asılsız iddialar üzerine durduruldu.

Restorasyonu sürerken, yaklaşık 5 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığına ve restorasyon süresinin belirlenen tarihten daha uzun sürede biteceğine dikkat çekerek tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Restorasyon çalışmaları yürütülürken, sürekli şikayetlerle ve sosyal medya üzerinden vatandaşı örgütleyerek restorasyon çalışmalarının durmasına sebep olanlar, bugün neden seslerini çıkarmıyorlar. Köprüde çalışmaların durmasına neden tepki göstermiyorlar. Restorasyon çalışmaları yürütülürken tepki gösterenler, bugün durduğuna ve köprünün bu halde kalmasına neden sessiz kalıyorlar. Bu sessiz kalışları gösteriyor ki, o gün gösterdikleri tepkilerinde iyi niyetli değillermiş ve köprüye hassasiyetlerinden tepki göstermiyorlarmış" şeklinde serzenişlerde bulundular.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, "Koyunbaba Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Restorasyon ile ilgili ek bir proje talep edilmiştir. Bundan dolayı proje ile ilgili çalışmalar şu aşamada devam etmektedir. Proje çalışmaları tamamlandığında tekrar kurula sunulacak. Restorasyon çalışmaları kaldığı yerden tekrar devam edecektir. Bununla ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmalarına gerek bulunmamaktadır. İlçe halkımız sakin olsunlar. İnşallah 2017 yılı içinde restorasyon çalışmalarının önemli bir kısmının tamamlanacağını düşünüyorum. Çalışmaların tamamlanmasıyla köprü tekrar trafiğe açılacak. Özellikle Gemici tarafında yaşayan vatandaşlarımız köprüyü kullanmaya devam edeceklerdir. Bu konuda hiç bir vatandaşımızın endişe etmesine gerek yok. İlçenin belediye başkanı olarak sakin olmalarını öneriyorum. Devletimiz gereken çalışmaları ve hizmetleri yapacaktır, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir" dedi.

(İK-BÖ)



15.01.2017 10:33:10 TSI

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