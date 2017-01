YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

ANTALYA (İHA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin düzenlediği Ticaret ve İş Geliştirme Sektör Buluşmaları'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye ekonomisine güveninin tam olduğunu belirtti. Türel, "Felaket senaryolarıyla kriz ortamı oluşturmaya çalışıyorlar, evelallah ekonomimiz her badireyi atlatacak şekilde güçlüdür" dedi.

'Antalya için çalışmaktan şeref duyuyoruz'

Cam Piramit'te gerçekleştirilen buluşmanın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, işadamlarına seslendi. Antalya için haftanın her günü çalıştıklarını ifade eden Türel, "Bizde hafta sonu tatili söz konusu değil" dedi. Türkiye'ye terör saldırılarının yanı sıra ekonomik darbeler de vurulmak istendiğini belirten Türel, "Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Turizmin ve ticaretin Antalya'da biraz daha zorlu olduğu, cansız olduğu bir kış dönemindeyiz. Geçen sene turizm sebebiyle yaşadığımız sıkıntılar da maalesef hala devam ediyor. Kayseri, İstanbul, İzmir'deki terör saldırılarından elbette yüreğimiz yandı. Son günlerde malum ekonomi üstünden, döviz üzerinden, saldırmaya çalışanlar var. İster istemez, ne oluyor? Ne olacak? diye endişe edenlerimiz de söz konusu. Böyle bir zamanda sizler burada TÜMSİAD olarak ticaret, iş geliştirme ve sektör buluşmaları ve fuar yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Böyle bir zamanda yaptığınız iş açık söylemem gerekiyor ki çılgınca bir cesaret işidir, bir inanç işidir, sizleri gönülden kutluyorum.

Zaten size yakışan da, bize yakışan da Türkiye'mize yakışan da Ömer Halisdemir'lerin, Fethi Sekin'lerin milletine yakışan budur" şeklinde konuştu.

'Türkiye prangalarından kurtuluyor'

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi, şuanda da ciddi bir mücadele içerisinde olduğunu hatırlatarak tüm bu badirelerin atlatılacağını anlatan Başkan Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu kutlu millete yerinde durmak, oturmak, olana bitene sessiz kalmak yakışmaz. Batı dünyası birçok meseleyi, birlikte yaşamayı bizden öğrendi, şimdi gelmişler bize bilgiçlik taslamaya kalkıyorlar. Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı bir seferberlikteyiz. Terörde de, ekonomide de seferberlikteyiz. Hattı müdafaa değil, sathı müdafaa söz konusu. Türkiye'nin her yerinde bu bilinç içerisindeyiz. İş adamlarımız çalışacak, üretecek ekonomiye katma değer sağlayacak. Askerlerimiz, güvenlik mensuplarımız sınır boylarında Suriye'de Irak'ta ülkemizin geleceği için mücadeleye, gayrete devam edecek. Bu mücadele, geçmişe bakarsak, hep büyük başarılarla sonuçlanmıştır. Çanakkale'de büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır. 15 Temmuz'da şehitler verdik, yine kazandık. Allah'ın izni ile yine kazanacağız. Bu iman bu inanç bizde oldukça bütün badireleri tek tek aşacağız ve bence artık çoğu gitti azı kaldı. Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulmak üzere. Hep ayağımıza böyle bizim prangalar takmaya çalışmışlar ama milletin birliği beraberliği ile bunları aşmayı başarmışız. Senelerden sonra ilk kez tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni konuşmaya başlayacağız. Bazen soruyorlar Yeni Türkiye, Eski Türkiye nedir bize anlatır mısın, fark nedir diye. Ben de şunu söylüyorum; Yeni Türkiye, milletin direksiyon başında olduğu Türkiye'dir. Eski Türkiye ise milletin kendisini direksiyon başında olduğunu zannettiği Türkiye'dir. Tam bağımsız Türkiye diyorsak, artık milletin direksiyon başından inmeyeceği bir döneme giriyoruz. İnşallah kısa bir süre içinde devlet, millet beraberliği ile artık dış güçlerin müdahalelerinden de kurtulacağız"

Türkiye'de artık bağımsız bir siyaset izlendiğini ifade eden Menderes Türel, ülke ekonomisinin de 2001'den, 2009'dan çok daha kuvvetli olduğunu belirtti. Türel, "Geçen sene her açıdan zor bir sene yaşadık ama büyük bir liderlikle, Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, büyük bir badire atlattık. Devletimiz temizleniyor ve temizlenirken güçleniyor. Türkiye artık dışardan yönetilen bir ülke olmaktan çıkıyor. Bağımsız bir siyaset izleyerek kuvvetleniyor. Suriye ve Irak'ta terörün kaynağına müdahale ediyoruz. Ekonomide dolar artınca birileri kriz varmış gibi göstermeye çalıştı ama hiçbiriniz endişelenmeyin. Herkes müsterih olsun. Türkiye ekonomisi 2001 senesinden, 2009'dan çok daha kuvvetlidir. Şu 1 senede yapılanlara hep birlikte göz atalım. Turizme hükümetimiz tarihinde görülmemiş destekler verdi. Uçak desteklerinden tutun, emlak kiralama bedellerinin ertelenmesine kadar, tarıma yeni destekler geldi, yemde ve gübrede KDV kalktı. Kredi yapılandırılması, sigorta prim ertelemesi geldi, sicil affı meclise geldi. Senelerdir hep birlikte söylerdik, bir türlü çıkmıyordu şimdi çıkacak. Faiz indirimi ve kredi desteği sağlandı, daha geniş bir kredi paketi hemen önümüzde inşallah geliyor. Şimdi esnafa işsizlik desteği de yolda. Geçen sene asgari ücret arttırıldı, emekli aylıkları yükseltildi, bu sene de bu artış devam etti. Düşünün ki, ülkemizde torunlarına bakan anneannelere, babaannelere devlet destek veriyor. Sırf torununa bakıyor diye. Özel okullarda okuyan çocuklar için bile eğitim desteği getirildi" diye konuştu.

'Felaket senaryoları yazılıyor'

Türkiye'de gerçekleşen yatırımlara da değinen Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yatırım cephesine şöyle bir bakacak olalım, denizin altında 2 katlı yolu olan, Avrasya tünelini açtık. Osmangazi'den sonra şimdi Çanakkale Köprüsü geliyor. İzmir Otoyolu Denizli'ye uzuyor ve ondan sonra inşallah Antalya'mızla kavuşacak. Diğer yandan Mersin Otoyolu gündemde ve bize yaklaşıyor. İbradı'da Demirkapı Tüneli bitecek ve Konya yolu 90 kilometre kısalmış olacak. Bu çalışmaları görmüyoruz. İnanınız tabiri caizse Çin Ordusu gibi o tünellerde işçilerimiz tünelleri kazıyor ve gönülleri o yollarla birleştiriyor. Ben şimdi buradan sorayım, krizde olan bir ekonomide bunlar olabilir mi? Bunların hepsi son 1 sene içerisinde oldu. Türkiye Allah'a şükürler olsun bunları yapabiliyor. Çünkü devletin kasası sağlam. Bakmayın siz o felaket tellallarına. Evelallah her badireyi atlatacak şekilde ekonomimiz güçlüdür. Dolar çıkıyor diye felaket senaryoları yazılıyor, dolar çıkarken borsa da yükseliyor. Bankalar sağlam. Doların artık yükselmesi yabancı sermayeyi daha da çok cezbediyor ama bununla beraber ekonominin de borsanın yükselişinden çok güçlü olduğunu anlıyoruz. Hükümetimiz son birkaç gün içerisinde, gözünüzden kaçmıştır belki, 1 milyon dolarlık konut alan, yatırım yapacak yabancılara vatandaşlık hakkı tanıyor. Şimdi bu Antalya'daki inşaat sektörünü de canlandıracak. Bunun da faydasını hep birlikte göreceğiz"

'Türkiye'nin geleceğine güvenin'

Türkiye'nin önündeki en büyük engelin karamsarlık olduğuna dikkati çeken Menderes Türel, hükümetin yaptığı ekonomi hamlelerinin büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Başkan Türel, "Türkiye'nin geleceğine hiç endişe etmeden güvenin. Şunu unutmayın, dünyada Almanya, Rusya, Japonya hatta Çin'de bile artık nüfus artmıyor. Almanya ve Japonya ancak ihracatla büyüyebiliyor. Bizde ise senede 1 milyon nüfus geliyor. Nüfusumuz genç, dinamik. Birçok sahada tüketim gittikçe artıyor ve artacak. Eğitimden sağlığa, gıdadan konuta her sahada çok daha fazla üretmek zorundayız. Türkiye gibi bir ülkede ekonominin önündeki en büyük engel karamsarlıktır. Buna izin vermeyeceğiz. Bizden istedikleri de budur. Buna müsaade etmeyeceğiz. Yapmamız gereken şey birlik olmak, bugün burada sizin yaptığınız gibi kuvvetli işbirlikleri kurmak, ticareti ve yatırımları arttırmaktır. Bu birliği genişletelim, ortak yatırımlara girelim. Yurtdışına açılarak işbirlikleri yapalım. Devletimiz artık hem yatırıma, hem de ihracata gerçekten önemli destekler sağlıyor. Geçmişte bu işler maalesef bir örgütün elindeydi şimdi artık devletimiz milletin hizmetinde. Antalya'da turizm ve ticarette en kötü günleri geride bıraktık. Rusya pazarı yeninden canlandı ve tekrar kazanılıyor. Dövizdeki artış sebze, meyve ihracatımıza belki bir destek olacaktır. Buradan da bir kazanç sağlayacağımızı ifade etmek isterim. Geçen sene turizmdeki sıkıntılar karşısında hükümetimizin aldığı tedbirler karşısında çok önemli gelişmeler söz konusu oldu. Antalya'da 6.5 milyon turist ağırladık. Eğer bu tedbirler olmasaydı, inanınız gelecek bir tek turist bulamazdık. Bu sene hem turizmde hem de ihracatta daha iyi bir sene olacağına ben inanıyorum. Antalya olarak yeni bir tanıtım seferberliğine başlıyoruz. Sayın Valimiz, Ticaret Sanayi Odamız, turizmle ilgili örgütlerimizle birlikte. Hem uçak desteği hem de yüksek kur şimdi aslında turizmdeki rekabet gücümüzü de arttırmıştır. Bunların neticelerini de bu sene göreceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

' Esnaf kazaracak'

Başkan Türel, Antalya'da gerçekleşen Şarampol Caddesi, Balbey ve Nekropol projeleriyle kent merkezinde yaşanacak ticaret yoğunluğunun esnafa büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Şehir merkezinde esnafımıza doğrudan katkı sağlayacak önemli yatırımlar yapıyoruz. İddiamız vardı. O turist bu dükkana girecek demiştim. İşte Şarampol Caddesi hızlandı, bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Balbey Kentsel Dönüşüm Projesi'nin nihai toplantılarından birini yapacağız. Konyaaltı Sahil Projemizi yeniden ihaleye çıkarıyoruz. Belediyemizin eski hizmet alanındaki belediye binası, stadyum, eski kapalı spor salonu, kent müzesi oluyor. Turizme ve ticarete önemli bir katkı sağlayacak. Yine Doğu Garajı'ndaki Nekropol tarihi mezarlık, kültür- çarşı merkezimiz esnafımızdan gelen her talebi büyük bir dikkatle değerlendiriyoruz. Dün daha meclisimizde Sobacılar Çarşımızın nihai kararını bir kez daha verdik ve burayı Esnaf Odaları Birliği'mize kullanım hakkı tanıyarak orada bir Ahiler çarşısı yapılsın istiyoruz. Bütün bu çalışmalar Antalya'mızın kent merkezinde esnafımıza katkı sağlamak için. Antalya'mıza değer katacak projeler. Bizim asıl hedefimiz, şehir merkezinde ticareti de güçlendirmek. Turizmi 12 ay boyunca canlı bir şehir yapmak. Antalya ile ilgili düşüncemiz budur. Kaleiçi, Alanya, Kemer sadece yazın değil, kışın da turizmde aynı hareketliliği yaşamalıdır. Kültür Merkezleri ile güzel çarşılarla, sağlık turizmi ile 3. Yaş turizmi ile spor turizmi ile bunu başaracağız. Futbol Federasyonumuza A Milli Takımı'mızdan neredeyse Z milli takımına kadar 250 dönümlük bir kamp tesisi alanını tahsis edeceğiz. Dün de tapusunu hazine adına tescil ettirdik, tapusu dün elimize geçti. Zannediyorum alan tahsisi ile şimdi önümüzdeki birkaç ay içerisinde Futbol Federasyonumuzla gereken protokolü imzalayacağız"

' Herkes taşın altına elini koymalı'

Sözlerine Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı dizeleriyle son veren Menderes Türel, şunları söyledi; "Herkes elini taşın altına koyarsa yapacak o kadar çok iş var ki işte sathı müdafaadan kastımız budur. Sizler bugün burada bir fuarla bile büyük bir bereket sağlıyorsunuz, büyük bir hareket kazandırıyorsunuz ticaretimize. Bunu bütün kurumlarımız, Sivil Toplum Örgütlerimiz yapmalıdır. Durmayacağız. Fuarlarımızı sektör buluşmalarımızı genişletmemiz gerekiyor. Antalya'nın turizm, gıda, yapı malzemeleri gibi çok başarılı fuarları var güçlendireceğiz, devam ettireceğiz, daha da çeşitlendireceğiz. Alış veriş festivallerini arttıracağız. Ekonomik seferberlik yerelden, yurtdışına her cephede seferberlik demektir. Biz teröre, dolar terörüne, pabuç bırakacak bir millet değiliz. İstiklal Marşı'mız aklımızdan kalbimizden çıkmadıkça evelallah her sıkıntıyı aşarız. Ne diyor büyük şairimiz; 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner taşarım' bu inançla, bu imanla azimle ibadet eder gibi çalışacağız. Büyük milletimiz binlerce senedir bayrağı bu inançla yükseltti. Bu kutlu yolda bu inançla hizmetlerimiz devam edecek"

Bu yıl ilki gerçekleştirilen, Antalya'nın ticari durgunluğuna hareket getirmek amacıyla ticari faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin bir araya geldiği, 'Ticaret ve İş Geliştirme Sektör' buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ile birlikte AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, TÜMSİAD Antalya Başkanı Hüseyin Demirezen, TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kurtkan Kapıcıoğlu ve sektör temsilcileri katıldı.



