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Melikgazi'de Semt Pazarlarında Donmuş Meyve ve Sebze Denetimi

15 Ocak 2017 Pazar, 10:55
Melikgazi'de Semt Pazarlarında Donmuş Meyve ve Sebze Denetimi
Melikgazi'de Semt Pazarlarında Donmuş Meyve ve Sebze Denetimi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde haftanın 7 gününde 24 ayrı semt pazarının bulunduğunu ve bu pazaryerlerinin zabıta denetim ve gözetiminde olduğunu bildirdi.
hafta sonu don uyarısı ile
Mevsim şartlarının çok ağır olduğunu hafta sonu hava sıcaklığının eksilerde olacağını yani donma derecesinde bir hava olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu hava şartlarında sebze ve meyve gibi açık da satışa arz edilen veya taşıma esnasında donmaya maruz kalanlar için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
yetkili kurumları arayınız
Melikgazi Belediyesi Zabıta müdürlüğünün hafta sonu ve akşam saat 17.00 ile 22.00 saatleri arası nöbetçi birimlerin mesai yaptığını ve her türlü şikâyeti anında değerlendirdiklerini ifada eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
"Melikgazi Belediyesi insan ve çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Mevsim şartları gereği donmuş meyve ve sebzelere karşı dikkatli olmayız. Sonuç itibari ile bu ürünler şehir dışından özellikle gece taşımacığı ile gelmektedir. Sebze ve meyvelerin taşınmasında, şehir içi naklinde, depolanmasında ve pazarlanmasında olabilecek don tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Zabıta birimimiz Pazar yerlerinde donmuş sebze ve meyveye karşı gerekli denetimleri yapmaktadır. Özellikle turp, havuç, portakal ve mandalina gibi ürünlerin donmaya karşı daha yakın olmaktadır. Denetimlerde gözden kaçan donmuş sebze ve meyvelerin satışına maruz kalanlar veya tespit edenler en yakın yetkili kurumları aramalıdır. Bunun için Melikgazi Belediyesi Merkez ve Nöbetçi Zabıta merkezinin telefonu 252 18 90'ı arayabilirler"
(AÖ-Y)

15.01.2017 10:59:14 TSI
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