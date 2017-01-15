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Sanayici Sani Konukoğlu'nun vefat yıl dönümünü

- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu

- "Örnek ve öncü girişimleriyle sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayan değerli büyüğümüz her zaman yüreğimizde yaşayacak"



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO'nun Kurucu Başkanı ve babası olan merhum sanayici Sani Konukoğlu'nu vefatının 23. yıl dönümünde rahmet, şükran ve özlemle andığını ifade etti.

GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, açıklamasında Sanayi Odası'nın kuruluşunu gerçekleştiren ve 1989-1990 yılları arasında ilk Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapan Sanayici Sani Konukoğlu'nun 16 Ocak günü vefat etiğini belirterek, hayır duasında bulundu. Adil Konukoğlu, merhum Sani Konukoğlu'nun Gaziantep'in yetiştirdiği ender şahsiyetlerden birisi olduğunu vurgulayarak, babasının örnek ve öncü girişimleriyle hem şehrin hem ülke sanayisinin gelişimine çok büyük katkılar sağladığını ifade etti. Konukoğlu, merhum babalarının değerlerine ve öğretilerine sahip çıkarak, kendilerinin de ayni azimle ve memleket sevdasıyla çalıştığını belirtti. GSO Başkanı Adil Sani Konukoğlu, açıklamasında, "Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde sembol bir isim olan rahmetli büyüğümüz Sani Konukoğlu, iş hayatında vizyon sahibi biriydi. Gaziantep sanayisinin, ekonomisinin bugünlere gelmesinin güçlü temellerini atmıştır. Odamıza önemli hizmetlerde bulunmuştur. Asla yeri doldurulamayacaktır. Vefatının acısını hala yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Kendisini her zaman rahmet ve hayırla yad ediyoruz. Değerli büyüğümüz Sani Konukoğlu'nu aramızdan ayrılışının 23. yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



15.01.2017 11:02:39 TSI

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