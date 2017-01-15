Mersin'in 3 ilçesinde elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli, Silifke ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Salı günü, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi TOKİ Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Silifke ilçesi Göksu Mahallesi, Bucaklı Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Sayağzı Mahallesi, Gazi Mahallesi ve Tosmurlu Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Narlıkuyu Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Zorlu Sokak, Orhan Veli Kanık Sokak, 1.Sokak, 2.Sokak, 3.Sokak, 4.Sokak, 5.Sokak ve 6.Sokak ile Hürriyet Bulvarına 13:00-17:00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi Zambak Sokak, Lale Sokak, Azgan Sokak, İstiklal Caddesi, Beyazıt Caddesi, Nergis Sokak, Çankaya Sokak, 1.Sokak, 3.Sokak, 4.Sokak, 5.Sokak, 6.Sokak, 7.Sokak, 8.Sokak, 9.Sokak, 11.Sokak ve 12.Sokağa 13:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek .
Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 85172, 85170, 85168, 85166, 85164, 85180, 85131, 85178, 85176, 85174 ve 85162 Sokaklar ile 228. Caddede 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(ADN-Y)
15.01.2017 11:03:58 TSI
NNNN