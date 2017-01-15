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Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'den TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a destek

15 Ocak 2017 Pazar, 11:01
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'den TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a destek
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'den TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'a destek

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a destek çıktı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özmedim, ulusal bir gazetenin TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile ilgili yaptığı habere tepki gösterdi. Belediye Başkanı Özdemir, "2002 yılından beri sürekli büyüyen, gelişen, dünya siyasetinde ve ekonomisinde söz sahibi olmaya başlayan ülkemizin ve milletimizin tarihi şanlı günlerine dönüşü, dış mihrakları rahatsız etmektedir. Bir yıldır gerek darbe girişimi, gerekse ekonomik oyunlarla bu yükselişi önlemeye çalışan dış mihraklar, yüce Milletimizin şanlı direnişiyle bunu başaramamışlar, ancak yine durmamış, çirkin emellerine ulaşmak için şer güçlerini birleştirerek her türlü kirli oyunları oynamaya devam etmişlerdir. Bu oyunun kirli senaryolarından birini de Adıyaman'ımızın medar-ı iftiharı, son dönem siyasetinin parlayan yıldızı, siyasetin ahlak temsilcisi, Atatürk'ün kurduğu Milli Meclisimizin Başkanvekili Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın beyefendi üzerinden oynanmak istendiğini son günlerde üzülerek gözlemlemekteyiz. TBMM Başkanvekilimiz ve Adıyaman Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın beyefendinin son dönemlerdeki yükselişi Türkiye Kamuoyu tarafından yakinen takip edilmekte ve takdirle karşılanmaktadır. Bu yükselişten rahatsızlık duyan bazı çevreler, yandaş medyaları aracılığı ile Ahmet Aydın, saygın şahsına ve FETÖ ile bağlantısı olduğuna yönelik asılsız, mesnetsiz, hiçbir kaynağa dayanmayan iftiraları ile karşı karşıya bulunmaktayız. Büyük Türkiye'nin büyük adımlarından biri de yeni anayasa çalışmalarıdır. Yeni anayasa görüşmelerinin gerçekleştirildiği bu ortamda, bu tarihî görüşmelerde oturumları yöneten sayın meclis başkanvekilimize yönelik bu iftiralar manidardır. Hayatının hiçbir döneminde, bu örgüt ile uzaktan yakından bağlantısı olmayan Meclis Başkanvekilimize karşı yapılan bu iftirayı şiddetle kınıyoruz. Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı halkı olarak, Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın'ın ve Adıyaman'a olan hizmetlerinin sonuna kadar destekçisi olduğumuzu bildirir, saygılar sunarız" ifadelerini kullandı.
(CK-SD-Y)

15.01.2017 11:05:54 TSI
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