15 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da elektrik kesintisi

15 Ocak 2017 Pazar, 11:05
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Salı günü, Hatay'ın İskenderun ilçesi, Cırtıman Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi 13. (Dursunlu) Sokağa 09:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)

15.01.2017 11:09:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Hatay'daki terör operasyonu
YEREL

HATAY'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Bitlis'teki terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Deniz Sitesinde turizm içler acısı
YEREL

DENİZ SİTESİNDE TURİZM İÇLER ACISI