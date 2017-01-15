Hatay'da elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Salı günü, Hatay'ın İskenderun ilçesi, Cırtıman Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi 13. (Dursunlu) Sokağa 09:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)
15.01.2017 11:09:31 TSI
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